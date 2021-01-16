Son dakika: ABD'den flaş COVID-19 iddiası! Raporu açıkladı DSÖ'ye çağrı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) çağrıda bulunan Pompeo, "Kovid-19'a neden olan virüsün yanlışlıkla Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı bütünüyle araştırılmalı" dedi.

Pompeo açıklamasında, "Pekin bugün, bilim insanlarının dünyayı bu ölümcül virüs ve bir sonrakinden korumak için ihtiyaç duyduğu hayati bilgileri saklamaya devam ediyor. ABD istihbaratının yeni elde ettiği raporda Kovid'e neden olan virüse genetik olarak yüzde 96.2 benzer bir yarasa koronavirüsü ile çalıştıkları ve laboratuvarın Çin ordusuyla gizli bağlantıları olduğu bilgisi var" ifadelerine yer verdi.