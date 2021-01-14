ABD'den tansiyonu artıracak karar! Çinli petrol şirketini kara listeye aldılar

Açıklamada, CNOOC'nin kara listeye, Çinli Skyrizon şirketinin ise askeri bağlantılı şirketler listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, konuya ilişkin, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki pervasız ve agresif eylemleri ile silahlanma çabası için teknoloji edinmeye yönelik saldırgan tutumunun ABD'nin ve uluslararası toplumun güvenliği için tehdit oluşturduğunu ifade etti.