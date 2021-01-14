14 Ocak 2021, Perşembe
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ABD'den tansiyonu artıracak karar! Çinli petrol şirketini kara listeye aldılar

Son dakika haberleri... , 'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketini (CNOOC) kara listeye, Çinli şirketini ise askeri bağlantılı şirketler listesine aldığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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ABD'den tansiyonu artıracak karar! Çinli petrol şirketini kara listeye aldılar
Bakanlıktan yapılan açıklamada, her iki şirketin de 'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

CNOOC'nin Çin'in 'ndeki komşularına gözdağı vermesine yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, 'un ise askeri uçak motorları gibi ürünleri geliştirme kabiliyetine sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada, CNOOC'nin kara listeye, Çinli Skyrizon şirketinin ise askeri bağlantılı şirketler listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, konuya ilişkin, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki pervasız ve agresif eylemleri ile silahlanma çabası için teknoloji edinmeye yönelik saldırgan tutumunun ABD'nin ve uluslararası toplumun güvenliği için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

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