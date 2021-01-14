Plasebo yapılan 26 Kovid-19 vakasının 6'sı hastaneye yatış gerektiren ciddi koronavirüs enfeksiyonu yaşarken, aşı yapılan 3 vakanın hastalığı hafif semptomlarla atlattığı kaydedilmişti.

İNAKTİF AŞI

Sinovac'ın aşı adayı formülünde Kovid-19'un "etkisizleştirilmiş" bir hali olan virüs bileşeni barındırıyor. Aşı, bu yolla vücudun güçsüzleştirilmiş virüse karşı doğal korumalarını canlandırmayı, bağışıklık tepkisi yaratmayı amaçlıyor.

Çin'de temmuzda acil durum kullanımına onay verilen aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri Brezilya, Şili, Endonezya ve Türkiye'de yürütüldü.

Sinovac'ın Brezilya'daki klinik denemelerde iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü, 21 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, şu ana kadar alınan sonuçlarda etkililik düzeyinin aşılar için asgari sınır olan yüzde 50'yi aştığı bildirmişti. Aynı anda 5 farklı aşı için klinik denemelerin yürütüldüğü ülkenin sağlık yetkilileri, Sinovac'ın aşısının en az yan etkiye yol açan olduğunu açıklamıştı.