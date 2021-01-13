ABD'deki Kongre baskınında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan gösterici hayatına son verdi

Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü Washington'da gözaltına alınmıştı.

Kongreye "yasal olmayan giriş" ve "sokağa çıkma yasağı ihlali" suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Georgia'nın suçlamaları kabul etmediği, mahkemede suçlu bulunması halinde ise en fazla 180 gün hapis veya 1000 dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.