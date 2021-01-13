13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'deki Kongre baskınında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan gösterici hayatına son verdi

ABD'deki Kongre baskınında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan gösterici hayatına son verdi

Son dakika haberi... ’nin başkenti ’da 6 Ocak günü gerçekleşen Kongre baskını sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişinin evinde hayatına son verdiği bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia, evinin bodrum katında silahla kendini vurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
ABONE OL
ABD'deki Kongre baskınında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan gösterici hayatına son verdi

Yetkililer, bankacılık sektöründe çalışan iki çocuk babası Georgia'nın yaşamına son verdiğini adli tıp raporunda teyit etti.

Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü 'da gözaltına alınmıştı.

Kongreye "yasal olmayan giriş" ve "sokağa çıkma yasağı ihlali" suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Georgia'nın suçlamaları kabul etmediği, mahkemede suçlu bulunması halinde ise en fazla 180 gün hapis veya 1000 dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den Kongre baskını açıklaması ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI NANCY PELOSİ'DEN KONGRE BASKINI AÇIKLAMASI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA