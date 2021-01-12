12 Ocak 2021, Salı
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Haberler Dünya Haberleri Vuhan'da yapılan araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde...

Vuhan'da yapılan araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde...

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Vuhan'da yapılan araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde...

'in haberine göre, Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında 'da Kovid-19 tespit edilen 1700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü.

Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, Kovid-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

Uzmanlar, Kovid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Kovid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.

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