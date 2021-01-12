12 Ocak 2021, Salı
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Rusya'da bir binada çıkan yangında 8 hayatını kaybetti

Acil Durumlar Bakanlığı, Yekaterinburg şehrindeki bir binada yangın çıktığını açıkladı. Yapılan duyuruda 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Rusya'da bir binada çıkan yangında 8 hayatını kaybetti

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki bir binada çıkan yangında sekiz kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yekaterinburg kentindeki sekiz katlı binada yangın çıktı.

Binanın ikinci katında çıkan yangında, biri çocuk sekiz kişi hayatını kaybetti.

Bina sakinlerinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada 25 Mart 2020'de çıkan yangında yedi kişi yaşamını yitirmişti.

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