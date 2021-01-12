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Son dakika: 5,0 büyüklüğünde depremle sallandılar! 2021 dünya genelinde son depremler

Son dakika haberi...'de 5.0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Son dakika: 5,0 büyüklüğünde depremle sallandılar! 2021 dünya genelinde son depremler

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

10 KM DERİNLİKTE

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in kıyı kenti Davila'nın 66 kilometre kuzey-kuzeybatı yönünde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. USGS, depremin merkez üssünün 19.0156 derece kuzey enlemi ve 120.3083 derece doğu boylamında ve 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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