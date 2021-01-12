Son dakika: 5,0 büyüklüğünde depremle sallandılar! 2021 dünya genelinde son depremler
Son dakika haberi...Filipinler'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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10 KM DERİNLİKTE
AÇIKLAMA YAPILMADI
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
10 KM DERİNLİKTE
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in kıyı kenti Davila'nın 66 kilometre kuzey-kuzeybatı yönünde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. USGS, depremin merkez üssünün 19.0156 derece kuzey enlemi ve 120.3083 derece doğu boylamında ve 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.