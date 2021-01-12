12 Ocak 2021, Salı
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Son dakika... Donald Trump'tan azil süreci açıklaması: Siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır

Son dakika haberi... süreci hakkında yaptığı açıklamada "Bu durum siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır, çok saçma." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump "Ben şiddet istemiyorum,hiç istemedim" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Son dakika... Donald Trump'tan azil süreci açıklaması: Siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır

Donald Trump azil süreci hakkında yaptığı açıklamada "Bu durum siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır, çok saçma." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Kongre baskını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump "Ben şiddet istemiyorum,hiç istemedim" ifadelerini kullandı.

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