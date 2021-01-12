Son dakika: Japonya Başbakanı Suga'dan yeni OHAL açıklaması

Suga'nın konuya dair nihai kararını yarın kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Pazar günü yerel bir televizyon programında konuyu değerlendiren Suga, salgın konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerine atıfta bulunarak "Birkaç gün bekleyip durumu görmemiz söylendi. Bu yüzden ben de öyle düşünüyorum. Endişeli olduklarını biliyorum. Gerektiği takdirde hemen adım atmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.