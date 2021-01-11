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Son dakika: Kazakistan'da seçimin galibi belli oldu

Son dakika haberine göre Kazakistan'da iktidar "Nur Otan" Demokratik Halk Partisi oyların yüzde 71'ini alarak güven tazeledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sadır Caparov'u kutladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.01.2021
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Son dakika: Kazakistan'da seçimin galibi belli oldu

Yetkililer Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev başkanlığındaki Nur Otan partisinin Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde oyların % 71'ini aldığını aktardı.

Başkan Kasım Cömert Tokayev'in aynı zamanda kıdemli üyesi olduğu Nur Otan Partisi, ülkenin alt meclisindeki hakimiyetini koruyacak.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV TEBRİK ETTİ
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sadır Caparov'u telefonda arayarak tebrik etti.

Tokayev görüşmede, Kazakistan'ın kardeş Kırgızistan ile dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ruhu içinde iş birliğinin daha da geliştirilmesine olan kararlılığını bildirdi.

Caparov da Tokayev'i Kazakistan'da yapılan parlamento seçiminin başarılı geçmesinden dolayı tebrik ederek, Kazak mevkidaşının daveti üzerine "Cumhurbaşkanı" olarak ilk yurt dışı resmi ziyaretini Kazakistan'a gerçekleştireceğini kaydetti.

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