11 Ocak 2021, Pazartesi
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Banyoda kanlar içinde buldular! Dehşete düşüren görüntü

'nin başkenti 'da kan donduran bir olay meydana geldi. Elinde bıçakla yardım isteyen kadının çığlıkları üzerine polis ekipleri bölgeye giderken, banyoda iki erkeğin cesediyle karşılaştı. Yaralı kadın ise hastanede tedavi altına alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Banyoda kanlar içinde buldular! Dehşete düşüren görüntü

'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan 'da yardım çığlığı atan kadın polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde iki kişiyi banyoda kanlar içinde buldu.

Yardım çığlığı atan ve elinde bıçak olan kadın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Yaralı olan kadın daha sonra tedavisi için hastaneye götürüldü.

Olay anına tanıklık eden bir komşu, şüpheli kadının yardım bana çığlıkları ile uyandığını açıkladı. 44 yaşındaki , yaralı kadının tutuklandığını ve daha sonra ambulansa hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Polis, sabah saatlerinde geldiği evde dehşet veren bir kan banyosu ile karşılaştı. Çifte cinayetin işlendiği evde ciddi yaralanmalara uğrayan iki adam trajik bir biçimde ölü bulundu.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Olaya tanık olan komşulardan 32 yaşındaki ise evden gelen çığlıkların üzerine polisi aradığını ve bir şeylerin ters gittiğini söyleyince polisin hızla geldiğini belirtti. Polisin kadına bıçağını indir uyarısı yaptığını duyan komşuları, neler olduğunu tam olarak anlayamadıklarını belirttiler.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri evde incelemelerine devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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