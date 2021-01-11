Banyoda kanlar içinde buldular! Dehşete düşüren görüntü

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Olaya tanık olan komşulardan 32 yaşındaki İnamul Hussain ise evden gelen çığlıkların üzerine polisi aradığını ve bir şeylerin ters gittiğini söyleyince polisin hızla geldiğini belirtti. Polisin kadına bıçağını indir uyarısı yaptığını duyan komşuları, neler olduğunu tam olarak anlayamadıklarını belirttiler.