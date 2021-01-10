10 Ocak 2021, Pazar
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Vaka sayısı 90 milyonu geçti! ABD'nin başında yer aldığı koronavirüs listesinde hangi ülkeler var?

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 200 artarak 381 bin 497'ye yükseldi. Peki dünya genelinde en çok vaka ve can kaybı hangi ülkede görüldü? İşte liste...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Vaka sayısı 90 milyonu geçti! ABD'nin başında yer aldığı koronavirüs listesinde hangi ülkeler var?

'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 232 bin 805 artışla 22 milyon 702 bin 350'ye çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 200 artarak 381 bin 497'ye yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 394 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 269 milyon 523 bini geçti.

EYALET BAZINDA RAKAMLAR

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 676 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 961 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 464 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 447 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

TOPLAM VAKA SAYILARI

ABD 22,712,514

HİNDİSTAN 10,454,868

BREZİLYA 8,075,998

RUSYA 3,401,954

İNGİLTERE 3,017,409

FRANSA 2,767,312

TÜRKİYE 2,317,118

İTALYA 2,257,866

İSPANYA 2,050,360

ALMANYA 1,919,514

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