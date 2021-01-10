Endonezya'daki uçak kazasında flaş gelişme! Kazanın nedeni bu gece çıkarılacak kara kutu sonrası ortaya çıkacak
Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağında bulunanların ailelerinden DNA örnekleri alındı. Ayrıca Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman yeri tespit edilen kara kutunun bu gece çıkarılabileceğini ve kazanın nedeninin aydınlatılacağını açıkladı.
Endonezya Ulusal Polis Sözcüsü Rusdi Hartono düzenlediği basın toplantısında, Kramatjati Polis Hastanesi'nde görevli adli tıp uzmanlarının düşen uçakta bulunan 62 kişinin ailelerinden 21 DNA örneği alındığını belirtti.
CESET PARÇALARINDAN NUMUNE ALINDI
Rusdi, kaza bölgesindeki arama çalışmalarında bulunan ceset parçalarından alınacak numunelerle ailelerden alınan örneklerin karşılaştırılacağını ifade etti. Bu örneklerin karşılaştırılmasıyla kaza kurbanlarının kimliklerinin tespit edileceğini söyleyen Rusdi, ailelere Kaza Kurbanlarının Kimliğini Saptama (DVI) ekiplerine diploma, aile kartı ve diğer evraklardan sağlayacakları bilgilerle yardımcı olmaları çağrısı yaptı.
KİMLİKLER BELLİ OLACAK
Rusdi, bu bilgilerin, ekiplerin cesetlerin kimliklerini teşhis etmesinde büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Sözcü Rusdi, DVI'nın 300'den fazla polis, asker, Sağlık Bakanlığı yetkilisi ve Endonezya Adli Tıp Uzmanları Birliği üyelerinden oluştuğunu aktardı.
KARAKUTUSU BU GECE ÇIKARILABİLİR
Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman, düzenlediği basın toplantısında, yeri tespit edilen kara kutunun bu gece çıkarılabileceğini söyledi. Endonezyalı yetkililer, kara kutunun çıkarılıp incelenmesiyle kazanının nedeninin aydınlatılabileceğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Diğer yandan, uçağın düşüş sebebine ilişkin hala resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün de devam eden arama kurtarma çalışmalarında, uçak kalıntıları ve ceset parçaları bulunmuştu.
Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, uçağın düştüğü bölgede yürütülen arama çalışmalarında sinyal alınan karakutunun yerinin belirlendiğini açıklamıştı. Uçağın enkazı, denizin 23 metre derinliğinde bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.
Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.
Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını ifade etmişti.
Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.