NE OLMUŞTU?

Diğer yandan, uçağın düşüş sebebine ilişkin hala resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün de devam eden arama kurtarma çalışmalarında, uçak kalıntıları ve ceset parçaları bulunmuştu.

Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, uçağın düştüğü bölgede yürütülen arama çalışmalarında sinyal alınan karakutunun yerinin belirlendiğini açıklamıştı. Uçağın enkazı, denizin 23 metre derinliğinde bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.