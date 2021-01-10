Son dakika: Irak’ta halk ayaklandı! Protestolarda ölü ve yaralılar var

Bölgede bulunan Irak ordusu mensuplarının protestocuları korumak için polis güçlerine ateş açtığını öne süren görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için havaya ateş açması ve gaz bombası kullanması sonucu bazı protestocuların yaralandığını ifade etti.