Son dakika: İtalya'da son 24 saatte 18 bin 627 yeni vaka | 10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 139 bin 758 testte 18 bin 627 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 276 bin 491'e ulaştığı aktarıldı.