10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı: 5 ölü 2 yaralı

Son dakika: ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı: 5 ölü 2 yaralı

Son dakika haberi... 'nin kentinde silahlı bir saldırganın, aynı gün içinde farklı semtlerde 7 kişiyi vurduğu, 5 mağdurun hayatını kaybettiği bildirildi. Chicago polisinin etkisiz hale getirdiği saldırganın suç dosyasının kabarık olduğu belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
ABONE OL
Son dakika: ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırı: 5 ölü 2 yaralı

polisinin açıkladığı bilgilere göre, isminin olduğu belirlenen silahlı saldırgan, günün değişik saatlerinde, içinde kadın mağdurların da bulunduğu 7 kişiye ateş açtı, yaralanan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Dün, Chicago'nun farklı semtlerinde rastgele şahıslara silah doğrulttuğu belirlenen saldırganın hedef aldığı mağdurlar arasında bir üniversite öğrencisi, bir restoran çalışanı ve güvenlik görevlisi iki kadın da bulunuyor.

Bir apartmanın girişinde postalarını kontrol eden 77 yaşındaki kadını da öldüren Nightengale'in, daha sonra girdiği bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açması sonucu başından vurduğu 20 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybederken, iki kurşunun isabet ettiği 81 yaşındaki ihtiyar kadının ise durumunun kritik olduğu aktarıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Jason Nightengale'in geçmişine ait kabarık bir suç dosyası olduğu belirtildi.

Cook ilçe mahkemesine göre, 32 yaşındaki saldırganın, 2005'te "silah ve uyuşturucu ihlalleri, hırsızlık, ölümcül silahla saldırı, uygunsuz davranış ve aile içi şiddet" gibi konuları da içeren bir dizi tutuklama ve kovuşturma kaydı bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA