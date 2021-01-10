10 Ocak 2021, Pazar
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Kırgızistan’da oy verme işlemi sona erdi

’da 17 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ülkenin yönetim sistemini belirleyecek referandum için oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklardan gelen ilk verilere göre geçici Cumhurbaşkanlığı yapmış olan seçimi önde götürüyor.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2021
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Kırgızistan’da oy verme işlemi sona erdi

'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi ve ülkenin yönetim sistemini belirleyecek referandum için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitmişti. Toplam 3 milyon 563 bin 374 seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Sandıkların açılmasıyla oy pusulaları otomatik olarak elektronik ortamda sayılmaya başladı. tarafından oy sayma işleminin başlaması ile seçimlerdeki ilk sonuçlar açıkladı.

İlk verilere göre, sandıkların yüzde 80,41'i açılması ile Cumhurbaşkanı adayı , yüzde 80,6 oy ile öne çıktı. İkinci sırada yüzde 6,55 ile , üçüncü sırada ise yüzde 2,19 ile yer aldı.

Bir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması durumunda cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda tamamlanacak.



KIRGIZİSTAN'DA BAŞKANLIK SİSTEMİNE BÜYÜK DESTEK
Referandumun ilk sonuçlarına göre ise, seçmenlerin yüzde 80'den fazlası başkanlık sistemine "evet" derken, seçmenlerin yüzde 10,86'sı parlamenter sistemi destekledi. Seçmenlerin yüzde 4,55'i ise her iki sisteme de "hayır" dedi.

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