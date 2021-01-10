Kırgızistan’da oy verme işlemi sona erdi

İlk verilere göre, sandıkların yüzde 80,41'i açılması ile Cumhurbaşkanı adayı Sadır Caparov, yüzde 80,6 oy ile öne çıktı. İkinci sırada yüzde 6,55 ile Adahan Madumarov, üçüncü sırada ise yüzde 2,19 ile Babırcan Tolbayev yer aldı.



Bir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması durumunda cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda tamamlanacak.





KIRGIZİSTAN'DA BAŞKANLIK SİSTEMİNE BÜYÜK DESTEK

Referandumun ilk sonuçlarına göre ise, seçmenlerin yüzde 80'den fazlası başkanlık sistemine "evet" derken, seçmenlerin yüzde 10,86'sı parlamenter sistemi destekledi. Seçmenlerin yüzde 4,55'i ise her iki sisteme de "hayır" dedi.