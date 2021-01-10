Gazze Şeridi’nde 37 gün sonra camiler ibadete açıldı

Komitenin yeni aldığı kararlara göre Gazze Şeridi'nde camiler cuma ve cumartesi günleri dışında ibadete açık kalacak.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı temsilcisi Abd Al-Hadi El-Ağa yaptığı açıklamada, "Camiler önleyici tedbirler altında sabah namazından itibaren açıldı. Camilere gelen Filistinliler, yalnızca kendi seccadelerini getirerek ve maskelerini takarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde namazlarını kılabilecek" dedi.