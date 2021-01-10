COVID-19 vaka sayıları yükseldi Londra Belediye Başkanı uyardı: Durum endişe verici

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, yaptığı açıklamada salgının endişe verici bir seviyeye yükseldiğini belirtti.

Khan açıklamasında "COVID-19, Londra hastanelerini yetersizlikle tehdit ediyor. Durum derinden endişe verici. Bunu tersine çevirecek ve evde kalarak hayatlar kurtaracak gücümüz var. Bunu yapmak, insanların bu ölümcül hastalığa yakalanmasını önleyecektir" dedi.