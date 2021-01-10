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COVID-19 vaka sayıları yükseldi Londra Belediye Başkanı uyardı: Durum endişe verici

COVID-19'un mutasyona uğraması sonrası zor günler geçiren 'de son 1 ayda günlük yeni vaka sayıları 50-60 bin bandında hayatını kaybedenlerin sayısı ise rekor seviyelere ulaştı. İngiltere’nin başkenti Belediye Başkanı , bugün yaptığı açıklamada koronavirus vakalarının hızla yükseldiğini hastanelerin yetersiz kaldığını söyledi. Khan, “Durum endişe verici” dedi. Son dakika gelişmesinin detayları...

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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COVID-19 vaka sayıları yükseldi Londra Belediye Başkanı uyardı: Durum endişe verici

Belediye Başkanı , yaptığı açıklamada salgının endişe verici bir seviyeye yükseldiğini belirtti.

Khan açıklamasında "COVID-19, Londra hastanelerini yetersizlikle tehdit ediyor. Durum derinden endişe verici. Bunu tersine çevirecek ve evde kalarak hayatlar kurtaracak gücümüz var. Bunu yapmak, insanların bu ölümcül hastalığa yakalanmasını önleyecektir" dedi.

Khan, hastanelerde hali hazırda 7 binden fazla kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü ve bu rakamın ilk dalganın yaşandığı geçen Nisan ayından yaklaşık 2 bin kişi daha fazla olduğunu ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 80 BİNİ AŞTI

'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1035 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 80 bini aştı.

'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 59 bin 937 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409'a yükseldi.

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