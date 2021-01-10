Son 50 yılın en yoğun kar yağışı! İspanya'da hayat durdu

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, "Önceliğimiz otoyollarda kalan ve gıda, ilaç, Kovid-19 aşısı gibi temel gereksinimleri taşıyan kamyonların kurtarılıp, jandarmaya bağlı birliklerle konvoy halinde varış yerlerine ulaştırılmasıdır. Akşam saatlerinde buna başlamayı planlıyoruz." dedi.

Marlaska, başkent Madrid başta olmak üzere ülkenin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alan "Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle halen 171'i tamamen diğerleri kısmi olmak üzere toplam 716 yolun kapalı olduğunu açıkladı.