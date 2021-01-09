Son dakika: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde COVID-19 alarmı! Bu geceden itibaren...

GKRY'de salgına yönelik 31 Ocak'a kadar geçerli olacak tedbirlere göre yerel saatle 21.00-05.00 arası sokağa çıkmak yasak. Gündüz ise 05.00-21.00 saatleri arasında bir kişi günde en fazla 2 kez olmak şartıyla belli nedenler için yetkili makamlardan kısa mesaj yoluyla izin alınması suretiyle dışarı çıkılabilecek. Halka açık, sosyal içerikli etkinlikler yasaklanırken, 2 kişiyi aşmamak kaydıyla parklarda ve sahillerde spor yapmak maksadı dışında meydanlarda, barajlarda, piknik alanlarında, marinalarda vb. yerlerde toplanmak da yasak. Temel hizmetler hariç kamu sektöründe ve yerel yönetimlerde görev yapan kişiler evden çalışacak.