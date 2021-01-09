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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Türkiye ile diyalog için hazırız

Başkan Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı ile yaptığı önemli görüşme sonrası Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 'den bir açıklama geldi. Josep Borrel, Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Josep Borrell, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan ile von der Leyen'in "faydalı" görüşmesine katıldığını belirten Borrell, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Borrell, aralık ayında yapılan AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler hakkında AB liderlerinin yaptığı görevlendirmeyi takip etmek üzere Dışişleri Bakanı 'nu Brüksel'de ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de görüşmeden sonra sosyal medya hesabındaki mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını ifade ederek, Kovid-19, ekonomik toparlanma ve AB Konseyi'nin Aralık 2020'deki toplantısında Türkiye ile ilişkiler hakkındaki yapılan görevlendirmenin uygulamasını konuştuklarını aktarmıştı.

Aralık 2020'deki zirvede, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile AB Komisyonu'nun, Mart 2021'de yapılacak zirveye kadar Türkiye-AB ilişkilerinin durumu ve nasıl yol alınacağına dair seçeneklerle ilgili rapor sunması istenmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 21 Ocak'ta Brüksel'i ziyaret etmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü | Video haber SON DAKİKA | BAŞKAN ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ | VİDEO HABER

Son dakika: Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ
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