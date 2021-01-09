09 Ocak 2021, Cumartesi
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Joe Biden'dan Trump'ın "yemin törenine katılmayacağım" açıklamasına yanıt

başkanlığına seçilen , Başkan 'ın 20 Ocak'taki yemin törenine gelmesini istemediğini ancak Başkan Yardımcısı 'i orada görmekten onur duyacaklarını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Joe Biden'dan Trump'ın yemin törenine katılmayacağım açıklamasına yanıt

'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan , Kongresine baskında hayatını kaybeden polisin yakınlarına başsağlığı diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

"TRUMP'IN AZLİNE KONGRE KARAR VERİR"

Söz konusu baskının ardından 'ın azledilmesine yönelik tartışmaların sorulduğu Biden, kendisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, aşı ve ekonomiye odaklandığını dile getirerek, "Bu, 'ye bağlı, Kongre'nin vereceği bir karar." yanıtını verdi.

Biden, baskındaki güvenlik zafiyetine ilişkin ise soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın 20 Ocak'ta yemin törenine gelmeyeceğinin hatırlatılması üzerine Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı 'in yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık ise "Onu orada görmekten onur duyarım." dedi.

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