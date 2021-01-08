08 Ocak 2021, Cuma
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Brezilya'da Covid-19'dan e ölenlerin sayısı 200 bini geçti

'da coronavirüs () nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini aştı. Nüfusu 210 milyonu aşan ülkesi Brezilya, 'den sonra dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Brezilya'da Covid-19'dan e ölenlerin sayısı 200 bini geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1524 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bin 498'e, 87 bin 843 yeni vaka tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 7 milyon 961 bin 673'e yükseldi.

Böylece 'da salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 7 milyon 96 bin 931 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan ülkesi Brezilya, 'den sonra dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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