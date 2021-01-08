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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Lübnan eski Başbakanı Saad El Hariri'yi kabul etti

Son dakika haberi...Başkan , hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakanı Saad El Hariri'yi kabul etti. Erdoğan-Hariri görüşmesinde, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Başkan Erdoğan bugün öğlen saatlerinde, Vahdettin Köşkü'nde Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri'yi kabul etti.

ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı ve bölgesel meselelerde iş birliği imkanları değerlendirildi.

İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, köklü bir tarihi geçmişe dayanan iki ülke ilişkilerini her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

KATKI SÜRECEK

Lübnan'ın siyasi istikrarının Lübnanlıların yanı sıra bölge barışı ve huzuru için de kritik önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan halkının birliği ve dirliği doğrultusunda bu ülkeye katkılarını sürdüreceğini ifade etti.

Saad Hariri de Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı destekler ve yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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