Son dakika: ABD'de 24 saatte Covid-19'dan 4 bin 282 kişi öldü

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ülkede, California eyaleti 2 milyon 577 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 916 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 429 binden fazla vakayla Florida izliyor.