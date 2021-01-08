08 Ocak 2021, Cuma
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Polis Akademisi'nin efsane ismi Marion Ramsey evinde ölü bulundu

Bir dönemin efsane film serisi 'nde 'Laverne Hooks' karakterine hayat veren oyuncu , 'taki evinde ölü olarak bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Polis Akademisi'nin efsane ismi Marion Ramsey evinde ölü bulundu

Televizyon kanallarında bir dönem sıkça yayınlanan serisinde canlandırdığı Laverne Hooks karakteriyle hafızalara kazınan , 73 yaşında hayatını kaybetti.

"Kıpırdama pislik" repliğiyle hatırladığımız ufak tefek bir yapıya sahip olan 73 yaşındaki oyuncu bugün 'taki evinde öldü.

.'deki yönetim ekibi tarafından ölümü açıklandı. Aktrisin son günlerde hasta olmasına rağmen bir neden belirlenemedi.

Ramsey'in yer aldığı diğer yapımlar arasında sinema filmleri; ve ile televizyon yapımları; SyFy prodüksiyonu Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula sayılabilir.

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