Polis Akademisi'nin efsane ismi Marion Ramsey evinde ölü bulundu
Bir dönemin efsane film serisi Polis Akademisi'nde 'Laverne Hooks' karakterine hayat veren oyuncu Marion Ramsey, Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulundu.
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Televizyon kanallarında bir dönem sıkça yayınlanan Polis Akademisi serisinde canlandırdığı Laverne Hooks karakteriyle hafızalara kazınan Marion Ramsey, 73 yaşında hayatını kaybetti.
"Kıpırdama pislik" repliğiyle hatırladığımız ufak tefek bir yapıya sahip olan 73 yaşındaki oyuncu bugün Los Angeles'taki evinde öldü.
Roger Paul Inc.'deki yönetim ekibi tarafından ölümü açıklandı. Aktrisin son günlerde hasta olmasına rağmen bir neden belirlenemedi.
Ramsey'in yer aldığı diğer yapımlar arasında sinema filmleri; Recipe for Disaster ve Return to Babylon ile televizyon yapımları; SyFy prodüksiyonu Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula sayılabilir.