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Pfizer'dan flaş açıklama: Koronavirüs aşısı mutasyona karşı etkili mi?

Son dakika haberi... 'de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından üretilen aşıların mutant virüse karşı koruyuculuğu merak ediliyordu. 'li ilaç devinden bu konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. , BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyon geçirmiş koronavirüsüne karşı da etkili olduğunu duyurdu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Pfizer'dan flaş açıklama: Koronavirüs aşısı mutasyona karşı etkili mi?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü etkisini hız kesmeden sürdürürken, ilk kez 'de daha sonra da 'da ortaya çıkarak 30'u aşkın ülkeye yayılan yeni mutasyon türü endişeye yol açtı.

Dünyayı rahatlatacak açıklama BioNTech ile birlikte ilk onay alan aşıyı geliştiren 'li ilaç şirketi 'dan geldi. Pfizer/ Biontech'in yaptığı çalışma, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi.

Henüz hakem değerlendirmesi bulunmayan araştırmada, Pfizer ve 'nden bilim insanları aşının N501Y adı verilen mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaştı.

"16 FARKLI MUTASYON TEST ETTİK ETKİ GÖRÜLMEDİ"

Pfizer'in önde gelen viral aşı bilimcilerinden biri olan , "Şimdi 16 farklı mutasyonu test ettik ve hiçbirinin gerçekten önemli bir etkisi olmadı. Bu iyi haber" 'dedi.

Bilim insanları, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarında bulunan diğer mutasyonlara karşı etkili olup olmadığını görmek için benzer testler yapmayı planladıklarını kaydetti. Ayrıca Dormitzer, salgının yayılma hızının artmasında bu mutasyonların rolü olabileceğini söylerken, mutasyonun virüsün antikora karşı bağışıklık kazanmasını sağlamasına yönelik endişelerin bulunduğunu ifade etti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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