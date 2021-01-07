SON DAKİKA | Fransa’dan COVID-19 yasaklarıyla ilgili yeni karar

Başbakan Castex, 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının bu tarihe kadar devam edeceğini belirtirken, "Müzeler, sinemalar, tiyatrolar, spor salonları, eğlence tesisleri önümüzdeki haftalarda herhangi bir rahatlama yaşamayacak. 20 Ocak'ta sağlık durumuna bağlı olarak, Şubat ayının başında işletmelerin yeniden faaliyete başlamasını incelemek için bir güncelleme yapacağız. Bugün kapalı tüm kuruluşlar ay sonuna kadar kapalı kalacak" dedi.