14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terör sevici ABD'li Brett McGurk Türkiye'yi hedef aldı

Terör sevici ABD'li Brett McGurk Türkiye'yi hedef aldı

ABD'nin eski  ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett , Türk düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. 'in yok sayıldığı BAE-İsrail anlaşmasını görmezden gelen McGurk, 'yi hedef aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2020
ABONE OL
Terör sevici ABD'li Brett McGurk Türkiye'yi hedef aldı

ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye hakkında skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Küstah iftiralarda bulunan McGurk yaptığı açıklamada, "Türkiye, İstanbul'dan terör saldırısı planlayan Hamas ajanlarına vatandaşlık verdi" ifadelerine yer verdi.

HAZIMSIZLIK İÇEREN SÖZLER

Twitter hesabından İngiliz The Telegraph gazetesinin "Türkiye, İstanbul'dan terör saldırısı planlayan Hamas ajanlarına vatandaşlık verdi" şeklindeki operasyonel haberinden alıntı yapan McGurk, "BAE ve İsrail arasındaki tarihi normalleşmenin önemli itici unsurlarından birinin de Türkiye'nin bölgedeki politikalarının hem Kudüs hem de Abu Dabi için tehdit edici olması" olduğunu iddia etti.

İSRAİL VE BAE ANLAŞMASI BATI'YI MEMNUN ETTİ, FİLİSTİNLİLERİ ÜZDÜ

Avrupa ülkeleri, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına destek verirken Suudi Arabistan ve Arap Birliğinin anlaşma karşısında sessiz kalması dikkati çekti. (Takvim.com.tr)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA