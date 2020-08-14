Terör sevici ABD'li Brett McGurk Türkiye'yi hedef aldı

ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye hakkında skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Küstah iftiralarda bulunan McGurk yaptığı açıklamada, "Türkiye, İstanbul'dan terör saldırısı planlayan Hamas ajanlarına vatandaşlık verdi" ifadelerine yer verdi.

HAZIMSIZLIK İÇEREN SÖZLER

Twitter hesabından İngiliz The Telegraph gazetesinin "Türkiye, İstanbul'dan terör saldırısı planlayan Hamas ajanlarına vatandaşlık verdi" şeklindeki operasyonel haberinden alıntı yapan McGurk, "BAE ve İsrail arasındaki tarihi normalleşmenin önemli itici unsurlarından birinin de Türkiye'nin bölgedeki politikalarının hem Kudüs hem de Abu Dabi için tehdit edici olması" olduğunu iddia etti.

İSRAİL VE BAE ANLAŞMASI BATI'YI MEMNUN ETTİ, FİLİSTİNLİLERİ ÜZDÜ

Avrupa ülkeleri, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına destek verirken Suudi Arabistan ve Arap Birliğinin anlaşma karşısında sessiz kalması dikkati çekti. (Takvim.com.tr)