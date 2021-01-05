05 Ocak 2021, Salı
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Rusya Kaluga bölgesine balistik füze yerleştirdi

Rusya, ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) görüşmelerini sürdürürken, başkent Moskova’nın batısındaki bölgeye yerleştirdi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Rusya Kaluga bölgesine balistik füze yerleştirdi

Rusya ile arasında önümüzdeki Şubat ayında sona erecek Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili anlaşmanın uzatılması yönünde görüşmeler sürerken, Rusya ülkenin farklı noktalarına balistik füzeler yerleştirmeye devam ediyor.

tarafından yapılan açıklamada, YARS isimli Rus yapımı MIRV termonükleer kıtalararası balistik füzenin Moskova'nın batısındaki Belarus, Ukrayna, Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Baltık ülkelerine yakın bir noktada olan bölgesindeki Kozelsk şehrine yerleştirildiği duyuruldu.

Savunma Bakanlığı, bölgeye yerleştirilen balistik füzenin nükleer caydırıcılık maksadıyla ve geçtiğimiz sene planlanan program kapsamında bölgeye konuşlandırıldığını açıkladı.

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