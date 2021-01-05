Rusya Kaluga bölgesine balistik füze yerleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, YARS isimli Rus yapımı MIRV termonükleer kıtalararası balistik füzenin Moskova'nın batısındaki Belarus, Ukrayna, Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Baltık ülkelerine yakın bir noktada olan Kaluga bölgesindeki Kozelsk şehrine yerleştirildiği duyuruldu.