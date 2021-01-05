Son dakika: İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19 mutasyonu İran'da görüldü
Son dakika haberleri... İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19 mutasyonunun İran’da tespit edildiğini duyurdu.
DÜNYA İHA
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Nemeki, Covid-19 mutasyonunun İran'a kadar ulaştığını belirterek, "Mutasyonlu virüsü İngiltere'den İran'a gelen bir vatandaşımızda tespit ettik. Özel bir sağlık merkezine kaldırılan hastamızın mutasyona uğramış Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı" dedi.