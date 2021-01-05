Son dakika: İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19 mutasyonu İran'da görüldü

Hastanın durumunun iyi olduğunu kaydeden Nemeki, "Şu ana kadar hastanın temasta bulunduğu ve muayenesini gerçekleştiren doktorumuz da dahil 245 kişiden test alındı ve hiçbirinde mutasyona uğramış Covid-19'a rastlanılmadı" ifadelerini kullandı.

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