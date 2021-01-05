Koronavirüs bu ülkeye hiç uğramadı! Palau aşıyla sürü bağışıklığı sağlayan ilk yer olacak
Yeni tip corona virüsün (Covid-19) şimdiye kadar hiç uğramadığı dünyadaki nadir yerlerden biri olan Palau Cumhuriyeti, Covid-19’a karşı aşıyla sürü bağışıklığı sağlayan ilk ülke olma yolunda ilerliyor. Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve 18 bin nüfusa sahip olan ada ABD’nin aşılama programına dahil edildi. Bu kapsamda Palau Cumhuriyeti, Moderna aşısının ilk dozlarını hafta sonu halka uygulamaya başladı.
Yeni tip corona virüs pandemisinin ortaya çıkmasının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, virüsün uğramadığı nadir ülkelerden biri olan Palau Cumhuriyeti, Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarına başlayan ilk ülkelerden biri oldu.
İLK DOZLAR UYGULANMAYA BAŞLADI
Pasifik Okyanusu'nda yer alan bir takımada olan 18 bin nüfuslu ülke, ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının 2 bin 800 doz içeren ilk sevkiyatını Cumartesi günü aldı. Palau Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ülkede aşılama çalışmaları ertesi gün başladı. Bakanlığın açıklamasına göre, sağlık çalışanları, bazı politikacılar ve savunmasız gruplar aşıyı ilk alanlar arasında yer aldı.
PANDEMİNİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN SIKI ÖNLEMLER ALDI
Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Palau bugüne kadar tek bir corona virüs vakası veya virüsle ilişkili ölüm kaydetmedi. Ocak ayında, corona virüs Asya ve Pasifik'e yayılmaya başladığında, Palau daha sıkı sınır kontrolleri uygulayan ilk ülkeler arasında yer aldı. Mart ayına kadar sınırları tamamen kapattı ve Nisan ayında halkı Covid-19 için test etmeye başladı. Palau'nun BM büyükelçisi Mayıs ayında yaptığı açıklamada, bu önlemlerin Covid-19'u dışarıda tutmanın anahtarı olduğunu söyledi.
"KÜÇÜK YÜZÖLÇÜMÜ SAYESİNDE AŞIYLA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI SAĞLAYAN İLK ÜLKE OLACAK"
Bununla birlikte, Washington ile özgür bir ilişki içinde olan bağımsız bir ulus olan Palau, ABD'nin Warp Hızı Operasyonu (OWS) olarak bilinen kitlesel Covid-19 aşılama programına dahil edildi.
Takımadalar, ABD'nin en küçük eyaleti olan Rhode Island'ın yaklaşık altıda biri büyüklüğünde, sadece 459 kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Ülkenin Sağlık Bakanlığı acil durum yetkilisi Ritter Udui'ye göre, bu küçük boyut Palau'yu Covid-19'a karşı tamamen aşılanacak ilk ülkeler arasında birinci konuma getiriyor.
Udui, "Aşılara ABD aracılığıyla erişebileceğimiz bir konumda olduğumuz için şanslıyız ve küçük bir ülke olmamız programı uygulamaya koymamızı kolaylaştırıyor. Aşı olmak zorunlu değil, bu nedenle hedefimiz nüfusun yaklaşık yüzde 80'ini aşılamak. Bu şekilde sürü bağışıklığına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.
Öte yandan, Palau başlangıçta aşılamanın Mayıs ayına kadar tamamlanmasını planladı, ancak Udui bu sürenin ABD'den dağıtımdaki yavaşlama nedeniyle "muhtemelen uzayacağını" söyledi.
Palau'da aşıyı il kez olan 60 yaşındaki tıp doktoru Sylvia Osarch "Topluluğuma örnek olacağım için heyecanlandım.Halkıma, onları korumak için aşıyı aldığımı söylemek istiyorum. Bu yüzden, aşı olma sırası size geldiğinde lütfen, sağlık çalışanlarını ve yaşlıları korumak için aşı olun" dedi.
DEPOLAMASI DAHA KOLAY OLDUĞU İÇİN MODERNA AŞISI TERCİH EDİLDİ
Diğer taraftan Udui, Palau'nun Moderna aşısını seçtiğini çünkü standart bir buzdolabında saklanabileceğini söyledi. Adada başlangıçta, Pfizer/BioNtech aşısı için gereken eksi 70 santigratta depolama sağlayacak tesislerin bulunmadığını söyleyen Udui, Palau'nun Aralık ayı sonlarında 5 bin doz Pfizer/BioNTech aşısını saklayabilecek bir soğuk hava deposu aldığını aktardı.