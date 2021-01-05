Udui, "Aşılara ABD aracılığıyla erişebileceğimiz bir konumda olduğumuz için şanslıyız ve küçük bir ülke olmamız programı uygulamaya koymamızı kolaylaştırıyor. Aşı olmak zorunlu değil, bu nedenle hedefimiz nüfusun yaklaşık yüzde 80'ini aşılamak. Bu şekilde sürü bağışıklığına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan, Palau başlangıçta aşılamanın Mayıs ayına kadar tamamlanmasını planladı, ancak Udui bu sürenin ABD'den dağıtımdaki yavaşlama nedeniyle "muhtemelen uzayacağını" söyledi.

Palau'da aşıyı il kez olan 60 yaşındaki tıp doktoru Sylvia Osarch "Topluluğuma örnek olacağım için heyecanlandım.Halkıma, onları korumak için aşıyı aldığımı söylemek istiyorum. Bu yüzden, aşı olma sırası size geldiğinde lütfen, sağlık çalışanlarını ve yaşlıları korumak için aşı olun" dedi.

DEPOLAMASI DAHA KOLAY OLDUĞU İÇİN MODERNA AŞISI TERCİH EDİLDİ

Diğer taraftan Udui, Palau'nun Moderna aşısını seçtiğini çünkü standart bir buzdolabında saklanabileceğini söyledi. Adada başlangıçta, Pfizer/BioNtech aşısı için gereken eksi 70 santigratta depolama sağlayacak tesislerin bulunmadığını söyleyen Udui, Palau'nun Aralık ayı sonlarında 5 bin doz Pfizer/BioNTech aşısını saklayabilecek bir soğuk hava deposu aldığını aktardı.