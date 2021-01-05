Koronavirüs vaka sayısı 90 milyona yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 86 milyon 110 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 860 bin 593 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 86 milyon 110 bin 65'e çıkarken, virüs saptanan 60 milyon 60 bin 644 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 21 milyon 353 bin 51 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 362 bin 123 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 357 bin 569), Brezilya (7 milyon 754 bin 560), Rusya (3 milyon 260 bin 138), İngiltere (2 milyon 713 bin 563), Fransa (2 milyon 659 bin 750), Türkiye (2 milyon 255 bin 607), İtalya (2 milyon 166 bin 244), İspanya (1 milyon 958 bin 844), Almanya (1 milyon 796 bin 216), Kolombiya (1 milyon 686 bin 131), Arjantin (1 milyon 648 bin 940), Meksika (1 milyon 455 bin 219), Polonya (1 milyon 322 bin 947), İran (1 milyon 249 bin 507), Güney Afrika (1 milyon 113 bin 349), Ukrayna (1 milyon 78 bin 251) ve Peru (1 milyon 21 bin 58)."

Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (196 bin 591), Hindistan (149 bin 886), Meksika (127 bin 757), İtalya (75 bin 680), İngiltere (75 bin 431), Fransa (65 bin 415), Rusya (58 bin 988), İran (55 bin 650), İspanya (51 bin 78), Kolombiya (44 bin 187), Arjantin (43 bin 634), Peru (37 bin 873), Almanya (35 bin 632), Güney Afrika (30 bin 11), Polonya (29 bin 161), Endonezya (22 bin 911), Türkiye (21 bin 685), Belçika (19 bin 750), Ukrayna (18 bin 927), Şili (16 bin 767), Kanada (16 bin 74), Romanya (16 bin 57), Ekvador (14 bin 69), Irak (12 bin 844), Çekya (12 bin 70), Hollanda (11 bin 675) ve Pakistan (10 bin 409)."