05 Ocak 2021, Salı
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Son dakika: ABD'de günün koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandı

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1384 artarak 360 bin 88'e yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 369 ölümle ilk sırada yer alıyor.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Son dakika: ABD'de günün koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, 'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 208 bin 942 artışla 21 milyon 115 bin 36'ya çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1384 artarak 360 bin 88 oldu.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 338 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 258 milyon 171 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALIFORNIA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ülkede eyaleti 2 milyon 432 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 819 bini aşkın vakayla ve 1 milyon 365 binden fazla vakayla izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 369 ölümle ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 345 binden fazla vakayla ve 7 milyon 733 bini aşan vakayla takip ediyor.

Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı Hindistan'da 149 bini, Brezilya'da ise 196 bini aşmış bulunuyor.

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