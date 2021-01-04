Son dakika: ABD'de günün koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandı

EN FAZLA VAKA CALIFORNIA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ülkede California eyaleti 2 milyon 432 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 819 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izliyor.