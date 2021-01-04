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Çin'den ABD'ye "savunma bütçesi" tepkisi

, 'nda kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) tepki gösterdi. , geçen yıl aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçe tasarısını 23 Aralık 2020'de veto etmişti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Çin'den ABD'ye savunma bütçesi tepkisi

Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Çin Savunma Bakanlığı, ABD Senatosu'nda onaylanan tasarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kabul edilen savunma bütçe tasarısının "Soğuk Savaş zihniyetini" yansıttığı belirtilen açıklamada, bu tasarıyla Çin'in içişlerine karışıldığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçe tasarısını 23 Aralık 2020'de veto etmişti.

Savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da 3'te 2'nin üzerinde oyla kabul edilerek cuma günü yasalaştı.

Savunma bütçesinde Çin'e karşı "Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi"nin kurulması öngörülürken, ABD'nin Pasifik bölgesindeki askeri gücünü tahkim etmek, bölgedeki ortak ve müttefiklere destek vermek üzere bu inisiyatif için Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının bütçesine ilave 2,2 milyar dolar kaynak ayrılıyor.

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