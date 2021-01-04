05 Ocak 2021, Salı
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İmparatorun evine gizlice girdi! 2 saat sonra fark edildi

İmparatoru 'nun yaşadığı konut kompleksine izinsiz girdiği belirlenen bir kişi tutuklandı. Şahsın, 2 saatin ardından fark edildiği iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2021
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İmparatorun evine gizlice girdi! 2 saat sonra fark edildi

'da İmparator ve aile üyelerinin yaşadığı 'daki içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalandı.

Normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha o esnada yakınında koruma bulunmayan konuk evi üzerinden dün gece sızdığı belirtilen 29 yaşındaki ismi açıklanmayan şahsın, 2 saat sonra fark edildiği iddia edildi.

Tutuklanan şüphelinin polise "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dediği yerel basına yansırken, şahsın herhangi bir imparatorluk ailesi mensubu ile karşılaşıp karşılaşmadığına dair açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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