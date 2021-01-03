04 Ocak 2021, Pazartesi
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GKRY’de mutasyonlu Covid-19 tespit edildi

() Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ’de ortaya çıkan Covid-19’un yeni türünün 12 kişide tespit edildiği duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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GKRY’de mutasyonlu Covid-19 tespit edildi

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) sıçradı.

GKRY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un yeni türünün 12 kişide tespit edildiği duyuruldu.

Bakanlık, yeni türün İngiltere merkezli Nöroloji ve Genetik Enstitüsünün GKRY'deki 19 vakadan topladığı numuneler üzerinde yaptığı özel taramanın ardından 12 kişide yeni türün tespit edildiği aktarıldı.

Covid-19'un yeni türünün GKRY'de tespit edilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tedbir amaçlı bir dizi yeni önlem alması bekleniyor.

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