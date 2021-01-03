Son dakika: Mutasyonlu virüs komşu ülkeye de sıçradı!

ÜLKEDE SON DURUM

Öte yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 390 Kovid-19 vakası ve 36 ölüm kaydedildiği belirtildi.Yunanistan'da solunum cihazına bağlı Kovid-19 hasta sayısının 421 olduğu açıklandı. Ülkede salgının başından bu yana 140 bin 9 vaka ve 4 bin 957 ölüm kaydedildi.