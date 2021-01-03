04 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Mutasyonlu virüs komşu ülkeye de sıçradı!

Koronavirüsün geçiren ve daha hızlı yayılan türü 'da da görüldü. Virüsün öğle saatlerinde 'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve 1 İngiliz vatandaşında tespit edildiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçiren ve daha hızlı yayılan türüne 'da da rastlandı.

Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk vakaların tespit edildiği bildirildi.

6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, öğleden sonra 'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Yetkililer, uçaktaki tüm yolcuların karantina oteline nakledildiğini söyleyerek, yarın yapılması beklenen Kovid-19 Uzmanlar Komitesi toplantısında salgındaki güncel duruma ilişkin verilerin yanı sıra bu yeni vakaların da değerlendirileceğini dile getirdi.

ÜLKEDE SON DURUM

Öte yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 390 Kovid-19 vakası ve 36 ölüm kaydedildiği belirtildi.Yunanistan'da solunum cihazına bağlı Kovid-19 hasta sayısının 421 olduğu açıklandı. Ülkede salgının başından bu yana 140 bin 9 vaka ve 4 bin 957 ölüm kaydedildi.

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