Son dakika: Mutasyonlu virüs komşu ülkeye de sıçradı!
Koronavirüsün mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türü Yunanistan'da da görüldü. Virüsün öğle saatlerinde İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve 1 İngiliz vatandaşında tespit edildiği belirtildi.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Yunanistan'da da rastlandı.
Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk vakaların tespit edildiği bildirildi.
6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ
Açıklamada, öğleden sonra İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.
KARANTİNAYA ALINDILAR
Yetkililer, uçaktaki tüm yolcuların karantina oteline nakledildiğini söyleyerek, yarın yapılması beklenen Kovid-19 Uzmanlar Komitesi toplantısında salgındaki güncel duruma ilişkin verilerin yanı sıra bu yeni vakaların da değerlendirileceğini dile getirdi.
ÜLKEDE SON DURUM
Öte yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 390 Kovid-19 vakası ve 36 ölüm kaydedildiği belirtildi.Yunanistan'da solunum cihazına bağlı Kovid-19 hasta sayısının 421 olduğu açıklandı. Ülkede salgının başından bu yana 140 bin 9 vaka ve 4 bin 957 ölüm kaydedildi.