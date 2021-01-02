04 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Pakistan Hindistan’a ait İHA düşürdü

, ’nda ’a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü. bölgesinde de dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Son dakika: Pakistan Hindistan’a ait İHA düşürdü

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın Pakistan birliklerince düşürüldüğü kaydedildi.

Nauşeri bölgesinde dün Hindistan'a ait bir başka İHA düşürülmüştü.

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