Son dakika: Pakistan Hindistan’a ait İHA düşürdü
Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Nauşeri bölgesinde de dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.
DÜNYA AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, İHA'nın Pakistan birliklerince düşürüldüğü kaydedildi.
Nauşeri bölgesinde dün Hindistan'a ait bir başka İHA düşürülmüştü.