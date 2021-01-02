TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN VURGUSU



Tüm bu gelişmelerle 2020 yılı geride kalırken Fransa'da yayın yapan kamu radyosu France Inter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin 2020 yılının kudretli gücü olduğu vurgulayan bir haber yayınladı.



