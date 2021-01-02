"2020’nin kudretli gücü tartışmasız bir şekilde Erdoğan'ın Türkiye'si!" | France Inter'den Emmanuel Macron'a gönderme...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye, yaptığı çok kritik stratejik hamleler ve attığı güçlü adımlarla 2020’ye imzasını attı. Akdeniz'den Kafkasya'ya bölgede oynanan kirli oyunlar, atılan askeri ve stratejik adımlarla boşa çıkarıldı. Fransa'da yayın yapan kamu radyosu France Inter'de Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Uluslararası Başkanı Pierre Haski'nin imzasıyla yer alan bir haberde "2020’nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, tartışmasız bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si olurdu" ifadeleri kullanıldı. Haber, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderme olarak yorumlandı.
Türkiye, yaptığı stratejik hamleler ve attığı güçlü adımlarla tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız 2020 yılında Başkan Erdoğan liderliğinde önemli işlere imza atan Türkiye Cumhuriyeti, gerek askeri gücü gerekse bölgedeki otoriter tutumuyla 'müttefik' ve rakiplerine ciddi mesajlar verdi.
KAFKASYA'DA TÜM DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ
Dağlık Karabağ'da 30 yıldır süre gelen Ermeni işgali Azerbaycan ve Türkiye'nin kararlı tutumuyla son buldu. Türkiye gerek askeri gerekse diplomatik desteğiyle Azerbaycan'ın yanında durarak Kafkasya'da tüm dengeyi değiştirdi.
GÖNÜL COĞRAFYASINDA KİRLİ PLAN KURAN EMPERYAL GÜÇLERE TOKAT
Öte yandan Gönül Coğrafyası olarak nitelendirilen toprakları istikrarsızlaştırmak isteyen emperyal güçlere karşı Libya'da atılan adımlar başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin kurduğu kirli planı boşa çıkardı. Türkiye, Libya'daki istikrarı sağlamak için kritik hamlelere imza attı
2020 yılında Akdeniz'de baskınlığını hissettiren Türkiye, Yunanistan, Fransa, Mısır, ABD ve Rusya'ya bölgede Türkiye'siz bir karar alamayacaklarını net bir şekilde gösterdi.
TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN VURGUSU
Tüm bu gelişmelerle 2020 yılı geride kalırken Fransa'da yayın yapan kamu radyosu France Inter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin 2020 yılının kudretli gücü olduğu vurgulayan bir haber yayınladı.
2020'NİN KUDRETLİ GÜCÜ ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Sİ
Haberde, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Uluslararası Başkanı Pierre Haski'nin "2020'nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, tartışmasız bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si olurdu" ifadeleri dikkat çekti.
MACRON'A GÖNDERME
France Inter'de yayınlanan bu haber, attığı her adımı boşa çıkan ve izlediği siyasetle büyük tepkilere yol açan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderme olarak yorumlandı.