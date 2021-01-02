04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da COVID-19 aşısı olanların sayısı 1 milyona yaklaştı | Sağlık Bakanı son durumu açıkladı

Rusya'da COVID-19 aşısı olanların sayısı 1 milyona yaklaştı | Sağlık Bakanı son durumu açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Bugün 1 buçuk milyondan fazla aşı Rusya’nın tüm gönderilerek aşı merkezlerine teslim edildi. Aşılama çok yoğun bir biçimde sürüyor, aşı olanlar ile ilgili tüm verilere göre yaptıranların sayısı 800 bini aşmış durumda” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
ABONE OL

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Tver bölgesinde salgın hastanelerini inceledi. Hastane heyetleriyle hasta tedavilerini ve hastanelerin yeterliliğini inceleyen Muraşko ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının halka uygulanmaya devam ettiğini ifade eden Muraşko, "Bugün 1 buçuk milyondan fazla aşı Rusya'nın tüm gönderilerek aşı merkezlerine teslim edildi.

Aşılama çok yoğun bir biçimde sürüyor, aşı olanlar ile ilgili tüm verilere göre yaptıranların sayısı 800 bini aşmış durumda" dedi.

Ülkede aşısı yaptıran herkesin aşı sertifikası alabileceğini söyleyen Muraşko, "Aşı işleminden geçen hastalar, devlet hizmetleri sitesinde kendi hesapları üzerinden korona virüs aşısı yaptırdıklarına dair aşı sertifikası alabilecek" şeklinde konuştu.

Vefat ve yeni vaka sayılarında düşüş sürüyor! 2 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı VEFAT VE YENİ VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! 2 OCAK TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA