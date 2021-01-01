Kasım Süleymani suikastında İngiltere'nin parmağı ortaya çıktı

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Öte yandan İngiliz The Sun gazetesine göre suçlamaları 'tümüyle temelsiz' diye reddeden bir G4S sözcüsü, 'Süleymani ile beraberindeki Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'e yönelik 3 Ocak 2020 saldırısına kesinlikle hiçbir şekilde müdahil olmadıklarını' savundu.

B-52'LERLE NÜKLEER GÖZDAĞI

ABD, muhtemel bir İran tehdidine karşı 2 'B-52H' tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını Ortadoğu'ya gönderdiğini açıkladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nca (CENTCOM) yapılan açıklamada, "5. Bombardıman Filosunun ana üssü Minor Hava Üssünden B-52H Stratofortress mürettebatı, ABD'nin bölge güvenliğine olan bağlılığını ortaya koymak ve kısa sürede devasa bir savaş gücünü hızlıca konuşlandırma kabiliyetini göstermek üzere bugün, Ortadoğu'da bulundu" ifadesi kullanıldı. ABD, daha önce de 2 kez Orta Doğu bölgesi üzerinden "B-52H" tipi uçaklarla uçuş yapmıştı.