Koronavirüs kabusu yeniden hortladı! Avrupa da kurtulamıyor
Koronavirüs salgını mutasyon ile yeniden dünyada hızla yayılmaya başladı. Gözler Çin'e çevrilirken Rusya ve Fransa'da acı haberler peş peşe geldi. Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ölüm sayıları yeniden arttı.
Koronavirüs salgına karşı Fransa, İngiltere ve Rusya'da hükümetleri mücadelesi sonuç vermiyor. Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs mutasyon ile daha tehlikeli bir hale geldi. Rusya, Fransa ve İngiltere'den gelen haberler yeniden dünyaya korku saldı.
RUSYA'DAN FLAŞ İTİRAF
Rusya'dan dünyayı sarsan bir itiraf geldi. Ölü sayılarına ilişkin yeni açıklama tüm dünyada soğuk duş etkisi yarattı.
Devlete ait istatistik ajansı Rosstat, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede Ocak ve Kasım ayları arasında 186 bin 57 kişinin koronavirüsten öldüğünü duyurdu.
Ülkede, koronavirüs nedeniyle daha önce duyurulandan üç kat daha fazla ölüm yaşandığı ortaya çıktı.
Bu itiraf, Rusya'nın şu anda virüsten dünyanın üçüncü en yüksek ölü sayısına sahip ülkesi olduğu anlamına geliyor.
Bu, sağlık otoriteleri tarafından daha önce bildirilen 55 bin 265 ölüm rakamına göre büyük bir sıçrama.
Koronavirüsten ölenlerin mezarlarından biri olan Butovskoye mezarlığında, 31 Aralık 2020 Perşembe günü Moskova, Rusya'da karla pudralı yeni kazılmış mezarlar görülüyor.
Aradaki fark için yetkililerden bir açıklama yapılmadı, ancak Rusya'nın resmi rakamları ancak sağlık yetkililerinin otopsi sonucunda belirledikleri ölümlerin ardından yaptığı düşünülüyor.
Rosstat ve Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova'nın bildirdiği Pazartesi günü rakamları, koronavirüsle bağlantılı tüm ölümleri içeriyor gibi görünüyordu.
Rus sağlık yetkilileri, pandeminin başlangıcından bu yana 3 milyondan fazla vaka bildirdi. Rusya, dünyadaki en yüksek vakaya sahip dördüncü ülke.
RUSYA ZOR DURUMDA
CNN televizyonu, Rusya'da muhaliflerle bağlantılı doktorlar sendikasının kendilerine ulaştırdığı ve başkent Moskova'nın doğusundaki Ulyanovsk şehrinde bir hastanede ekim ortalarında çekilen bir video kaydının ülkenin içinde bulunduğu zor durumu gösterdiğini aktarmıştı.
Kayıtta "İşte gecelerimiz böyle geçiyor: Korkunç" diyen bir görevlinin, bir yandan cesetleri görüntülerken, diğer taraftan da "İki kişi daha gitti. Kovid-19 işte herkesi böyle öldürüyor" dediği belirtildi.
"HASTANEDEN ZİYADE SAVAŞ SAHNESİ"
CNN bu videonun sağlık tesislerindeki aşırı kalabalık durumu ve dehşet verici şartları gösteren birkaç görüntüden biri olduğunu ifade ederken, bazı kayıtlarda cesetlerle dolu morgların ve yerde üst üste yığılmış bedenlerin görüntüsünün "hastaneden ziyade savaş bölgelerindeki sahneleri" çağrıştırdığı yorumunda bulunmuştu.
RAKAMLAR ARASINDAKİ FARK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?
Rusya'nın istatistik ajansı Rosstat'ın eski uzmanlarından Aleksey Rakşa da Kasım ayında CNN'e verdiği röportajda, "Öyle sanıyorum ki gerçek rakam 130 bin civarında" demişti.
Rosstat'ın verilerine göre Nisan-Eylül 2020 döneminde geçen yılın aynı periyoduna kıyasla 117 bin daha fazla ölüm kayıtlara geçerken, Rus kuruluş aynı zaman aralığı için Kovid-19'dan can kaybını yaklaşık 21 bin olarak bildiriyor.
İstatistik ajansının Ekim-Kasım dönemine dair henüz açıkladığı bir veri bulunmazken, ülkenin koronavirüsle mücadele merkezinden toplanan resmi sonuçlar pandeminin yayılmasında hızlı bir artış yaşandığını gösteriyor.
Ajansın koronavirüs kaynaklı ölümleri hesaplama şekline açıkça itiraz etmesinin ardından Temmuz ayında Rosstat'tan ayrılan Rakşa, resmi rakamlarla kendi hesaplamaları arasındaki tutarsızlığın Rusya'nın Kovid-19 kayıplarını sınıflandırma yönteminden kaynaklandığını söylüyor.
GÜNEY AFRİKA'DAKİ SALDIRGAN MUTASYON FRANSA'DA
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haut-Rhin bölgesinin İsviçre sınırında Güney Afrika seyahat öyküsü olan bir kişide Kovid-19'un ülkedeki daha hızlı bulaşan türüne rastlandığı belirtildi.
Söz konusu vakanın, görülen semptomlar üzerine İsviçre'de yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsün Güney Afrika'da görülen "501.V2" türüyle aynı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, virüsün bu türünün İngiltere'de görülen türdeki gibi daha hızlı bulaştığına işaret edilerek, virüs kapan kişinin karantinaya alındığı, durumunun iyiye gittiği aktarıldı.
FRANSA FELAKETİ YAŞIYOR
Fransa'ya Londra'dan 19 Aralık'ta gelen ve Tours kentinde yaşayan bir Fransız vatandaşında 26 Aralık'ta Kovid-19'un İngiltere'deki daha bulaşıcı türüne rastlanmıştı.
100 BİN POLİS SOKAKLARA İNDİ
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede bugün saat 20.00de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 100 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Bakan Gerald Darmanin, izinsiz etkinliklerin denetleneceğini ve ülkenin çeşitli noktalarında kimlik kontrollerinin yapılacağını açıkladı.
Hükümetin açıkladığı kurallara uymayanlar için sert cezalar söz konusu olacak. Ayrıca Bakan Darmanin, valilerden mümkün olduğunca "taşınabilir akaryakıt satışının veya "paket alkol satışının" yasaklamalarını istediği belirtildi.
Ülkede şu ana kadar koronavirüse yakalanan insan sayısı 2 milyon 600 bin 498 olarak açıklandı.
Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 64 bin 381.
VAKA SAYISINDA PATLAMA
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 55 bin 892 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 448 bin 780'e ulaştığı kaydedildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 964 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 73 bin 512'ye yükseldiği bildirildi.