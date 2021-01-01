Koronavirüs kabusu yeniden hortladı! Avrupa da kurtulamıyor

Rosstat'ın verilerine göre Nisan-Eylül 2020 döneminde geçen yılın aynı periyoduna kıyasla 117 bin daha fazla ölüm kayıtlara geçerken, Rus kuruluş aynı zaman aralığı için Kovid-19'dan can kaybını yaklaşık 21 bin olarak bildiriyor.

İstatistik ajansının Ekim-Kasım dönemine dair henüz açıkladığı bir veri bulunmazken, ülkenin koronavirüsle mücadele merkezinden toplanan resmi sonuçlar pandeminin yayılmasında hızlı bir artış yaşandığını gösteriyor.