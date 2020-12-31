Son dakika: Ocak ayında bir milyon kişiye aşı yapılacak! Eyalet genelinde plan hazırlandı

1 MİLYON KİŞİ HEDEFLENİYOR

De Blasio, New York kentinde aşılama işlemlerini hızlandırmayı ve ocak sonuna kadar 1 milyon kişiye aşı yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

New York'ta şimdiye kadar sağlık departmanının verilerine göre yaklaşık 350 bin kişiye aşı yapılırken, ABD genelinde ise aralık ayında 20 milyon aşı hedefinin aksine sadece 2,8 milyon kişi aşı olabildi.