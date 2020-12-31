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Son dakika: Ocak ayında bir milyon kişiye aşı yapılacak! Eyalet genelinde plan hazırlandı

Son dakika haberi...'nin kentinde ocak ayının sonuna kadar 1 milyon kişinin aşılanması hedeflenirken, kent genelinde aşı merkezi sayısının artırılacağı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Son dakika: Ocak ayında bir milyon kişiye aşı yapılacak! Eyalet genelinde plan hazırlandı

'nin kentinde, ocak ayının sonuna kadar 1 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması hedefleniyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, kentte aşılama merkezlerinin sayısını artıracaklarını söyledi.

1 MİLYON KİŞİ HEDEFLENİYOR

De Blasio, New York kentinde aşılama işlemlerini hızlandırmayı ve ocak sonuna kadar 1 milyon kişiye aşı yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

New York'ta şimdiye kadar sağlık departmanının verilerine göre yaklaşık 350 bin kişiye aşı yapılırken, ABD genelinde ise aralık ayında 20 milyon aşı hedefinin aksine sadece 2,8 milyon kişi aşı olabildi.

ARALIK SONU HEDEFİ

Trump yönetimi aralık sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşı yapılacağını söylemişti.

ABD başkanlığına seçilen ise Trump yönetiminin aşı dağıtımı ve uygulanması politikasını başarısız olmakla eleştirmiş, şimdiki hızıyla devam ederse Amerikan halkının aşılanmasının yıllar süreceğini belirtmişti.

BIDEN TAAHHÜT ETMİŞTİ

Biden, kendi yönetiminin göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulunmuştu.

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