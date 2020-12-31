Son dakika: Ocak ayında bir milyon kişiye aşı yapılacak! Eyalet genelinde plan hazırlandı
Son dakika haberi...ABD'nin New York kentinde ocak ayının sonuna kadar 1 milyon kişinin aşılanması hedeflenirken, kent genelinde aşı merkezi sayısının artırılacağı belirtildi.
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1 MİLYON KİŞİ HEDEFLENİYOR
De Blasio, New York kentinde aşılama işlemlerini hızlandırmayı ve ocak sonuna kadar 1 milyon kişiye aşı yapılmasını hedeflediklerini belirtti.
New York'ta şimdiye kadar sağlık departmanının verilerine göre yaklaşık 350 bin kişiye aşı yapılırken, ABD genelinde ise aralık ayında 20 milyon aşı hedefinin aksine sadece 2,8 milyon kişi aşı olabildi.
ARALIK SONU HEDEFİ
Trump yönetimi aralık sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşı yapılacağını söylemişti.
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise Trump yönetiminin aşı dağıtımı ve uygulanması politikasını başarısız olmakla eleştirmiş, şimdiki hızıyla devam ederse Amerikan halkının aşılanmasının yıllar süreceğini belirtmişti.