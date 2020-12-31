İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu

İngiltere'de 2016 yılındaki referandumda Brexit kampanyaları yürüten oğlu Başbakan Boris Johnson'ın aksine referandumda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalınması lehine oy veren Stanley Johnson, Fransa vatandaşlığı başvuruda bulunmasıyla ilgili olarak, "Bu benim için zaten sahip olduğum şeyi geri almak ve beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.