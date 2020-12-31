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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu

Başbakanı 'ın babası, sonrası AB ile bağlarını sürdürmek için pasaportu başvurusunda bulunduğunu açıkladı. , İngilizleri anladığını ve onların Avrupalı olmadığını kabul ettiğini söylerken, " ile bir bağın olması önemli" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu

Başbakanı Johnson'ın babası vatandaşlığına başvurdu.

'nun eski bir üyesi olan , ile güçlü aile bağları olması nedeniyle Fransız vatandaşı olmak istediğini söyledi.

Stanley Johnson, "Her zaman bir Avrupalı" olacağının altını çizerek, "Ben Fransız'ım, annem Fransa'da doğdu, onun annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız'dı" dedi.

İngiltere'de 2016 yılındaki referandumda kampanyaları yürüten oğlu Başbakan 'ın aksine referandumda İngiltere'nin 'nde kalınması lehine oy veren Stanley Johnson, Fransa vatandaşlığı başvuruda bulunmasıyla ilgili olarak, "Bu benim için zaten sahip olduğum şeyi geri almak ve beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Stanley Johnson, İngilizleri anladığını ve onların Avrupalı olmadığını kabul ettiğini söylerken, "Avrupa Birliği ile bir bağın olması önemli" dedi.

AB'den resmi olarak 1 Şubat 2020'de ayrılan İngiltere ile AB arasındaki ticari anlaşma Çarşamba günü imzalandı.

Çarşamba günü Başkanı ve Başkanı anlaşmayı 'de imzaladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere parlamentosunun onayından geçen anlaşmayı Çarşamba akşamı Başbakanlık ofisinde imzalayarak anlaşma ile "İngiliz halkının kendi yasaları altında egemen yaşama dileklerinin yerine getirildiğini" söyledi.

Taraflar arasında imzalanan Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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