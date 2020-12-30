Son dakika: İngiltere ile AB anlaştı: Brexit sonrası ticaret anlaşması kabul edildi
Son dakika haberi...İngiltere Avam Kamarası’nda Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sonrası ticaret anlaşması 521 kabul, 73 red oyla kabul edildi. Tasarının yarın yasalaşması bekleniyor.
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İngiltere'de Avam Kamarası'nda AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması 521 lehte, 73 aleyhte oy ile kabul edildi.
TASARI YARIN YASALAŞACAK
Avrupa Birliği tasarısının, Lordlar Kamarası'na gideceği ve yarın yasalaşmasının beklendiği ifade edildi.