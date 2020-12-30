30 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: İngiltere ile AB anlaştı: Brexit sonrası ticaret anlaşması kabul edildi

Son dakika haberi...’nda () ile sonrası ticaret anlaşması 521 kabul, 73 red oyla kabul edildi. Tasarının yarın yasalaşması bekleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: İngiltere ile AB anlaştı: Brexit sonrası ticaret anlaşması kabul edildi

İngiltere'de Avam Kamarası'nda AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması 521 lehte, 73 aleyhte oy ile kabul edildi.

TASARI YARIN YASALAŞACAK

Avrupa Birliği tasarısının, Lordlar Kamarası'na gideceği ve yarın yasalaşmasının beklendiği ifade edildi.

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