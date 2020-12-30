Son dakika | İtalya'dan Almanya'ya aşı tepkisi

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN 7 OCAK'TA YÜZDE 50 SEVİYESİNDE BAŞLAMASI İÇİN YATIRIMLAR

İtalya Başbakanı Conte, 7 Ocak'ta okullarda en az yüzde 50 seviyede yüz yüze eğitime geçilmesi için valiliklerle yapılan toplantılarda toplu taşıma konusunun ele alındığını belirtti. Conte, "Eğitim ve toplu taşıma konuları bir arada ele alınıyor. Valiliklere her kasaba ve şehir için esnek çözümler için koordinasyon yetkisi verildi. Otobüs filomuzun yenilenmesi için 3 milyar Euro ve özel araç kiralanması için 390 milyon Euro yatırım ayrıldı" dedi.



"GÜVENOYU KAYBOLURSA PARLAMENTOYA GİDERİM"

Covid-19 salgını nedeniyle AB'nin üye ülke ekonomilerine yardım programı "Next Generation EU" hakkında Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen ile tam bir iş birliği içinde olduklarını belirten Conte, İtalya'nın kalkınma programını Şubat ayı ortasında sunmayı planladığını ifade etti. İtalya Başbakanı Conte, "tarihi" olarak nitelendirdiği 209 milyar Euro değerindeki fonlar hakkındaki programı için Ocak ayı başında hükümet ve parlamentoda çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

Conte, eski Başbakan Matteo Renzi'nin çıkışları ve olası bir hükümet krizi hakkında ise, "Siyasette ültimatomu kabul edemem. AB fonlarını 40 milyar Euro arttırdık. Benim görevim geleceği planlamak, bir seçim kampanyasını düşünerek bu görevimde dikkatimin dağılmasına izin veremem" şeklinde yorum yaptı.