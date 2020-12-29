KKTC'de korona virüs alarmı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de ve Kıbrıs'ın güneyinde artış gösteren vakalar nedeniyle toplanma kararı aldıklarını açıkladı.

Pilli, geçen hafta yaptığı bir açıklamayı anımsatarak, "Bazı kesimler anlamak istemedi" diyerek gerekenin yapılacağını dile getirdi.



KKTC'DE 23 YENİ, 8 TEMASLI, 31 YEREL VAKA TESPİT EDİLDİ



KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 519 olduğunu, 23'ü yerel, 33 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin havayolu ile KKTC'ye geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 23 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.



GÜNEY KIBRIS'TA 907 YENİ VAKA, 4 ÖLÜM



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ise rekor vaka sayısı kaydedildi. Son 24 saatte 907 yeni vaka tespit edilirken, 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 82, 84, 83 ve 88 yaşlarındaki 4 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 18 bin 70 test neticesinde 907 yeni vaka tespit edildi. Güney'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 117'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 21 bin 315'e ulaştı.