Venezuela'da doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonda patlama: 45 yaralı
Venezuela'nın Monagas eyaletinde içinde doğal gaz bulunan tüpleri taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 45 kişi yaralandı.
DÜNYA AA
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Yerel basından çıkan habere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Monagas eyaletine bağlı Piar kasabasında, doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonun kasasında patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan 45 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Yetkililer, 2 tüpün alev almasının ardından kamyonun kasasındaki yaklaşık 150 tüpün havaya uçtuğunu bildirdi.
Öte yandan patlamanın etkisiyle çevredeki ev, iş yerleri ile park halindeki araçların camları kırıldı.