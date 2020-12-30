30 Aralık 2020, Çarşamba
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Venezuela'da doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonda patlama: 45 yaralı

'nın Monagas eyaletinde içinde bulunan tüpleri taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 45 kişi yaralandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Venezuela'da doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonda patlama: 45 yaralı

Yerel basından çıkan habere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Monagas eyaletine bağlı Piar kasabasında, doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonun kasasında patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan 45 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, 2 tüpün alev almasının ardından kamyonun kasasındaki yaklaşık 150 tüpün havaya uçtuğunu bildirdi.

Öte yandan patlamanın etkisiyle çevredeki ev, iş yerleri ile park halindeki araçların camları kırıldı.

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